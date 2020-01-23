Депутаты Верховной Рады, посетившие Всемирный экономический форум в Давосе, рассказали журналистам, за чей счет отправились в комманидировку – по их словам, большую часть расходов взяла на себя организация, сотрудничающая с фондом бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом 22 января сообщило «Радио Свобода»

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что приехал в Швейцарию за счет организации Ukrainian house.

«Это такая мультидонорская ассоциация, в которую вошли много ведущих международных компаний, инвестфондов, которые сотрудничают с Ukrainian house. В том числе и за счет средств фонда Виктора Пинчука. Они там как-то вместе создали общий фонд, который абсолютно в прозрачной форме и оплатил все. Я даже не знаю даже теоретически, перед кем они отчитываются. Если бы это был кто-то один, конкретный человек, который бы сказал: "Вот, я за тебя заплачу", тогда, конечно, можно говорить о каких-то рисках. Но все сделано абсолютно прозрачно», — рассказал Арахамия.

Зеленский в Давосе. Безудержный оптимизм искреннего реалиста © AFP, Fabrice COFFRINI | AFP, Fabrice COFFRINI | Перейти в фотобанк Елизавета Ясько с трудом смогла назвать источники финансирования поездки, заявив, что у нее «официальная командировка».

«Да, это официальная командировка. Вся информация есть у руководства делегации и моих помощников. Я не могу знать все детали моих командировок. Есть сторонние фонды, которые оплачивают это, в том числе и фонд Пинчука», — заявила Ясько.

Депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк отметил, что не видит ничего крамольного в том, что он приехал на форум за деньги олигарха.

«Частично за свои, частично за средства фонда. Мы можем объяснить источник средств, все будет отражено в декларациях, я просто я не хочу давать неточную информацию», — рассказал Железняк.

За деньги Пинчука в Давосе также оказался и депутат «Слуги народа» Алексей Жмеренецкий — по его словам, он подал заявку и выиграл открытый конкурс фонда, что мог сделать каждый.