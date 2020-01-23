Кредиторы выстраивались в очередь, чтобы дать Украине взаймы 1,25 млрд евро — офис Зеленского

«Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций в евро. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета. Украина привлекла 1,25 миллиарда евро. В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз», — говорится в заявлении.
По мнению Офиса президента, присутствие Украины на международном рынке капиталов, а также уровень торговли еврооблигациями служит индикатором кредитоспособности Украины и означает, что инвесторы готовы финансово поддерживать страну.