Кредиторы выстраивались в очередь, чтобы дать Украине взаймы 1,25 млрд евро — офис Зеленского

Привлечение серьезного кредита в размере 1,25 миллиарда евро говорит о доверии потенциальных инвесторов к Украине. Такую точку зрения высказали по поводу размещения национальных евробондов на международном рынке в официальном заявлении Офиса президента Украины в Telegram

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