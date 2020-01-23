В 2019 году Грузия экспортировала в Россию порядка 59 миллионов бутылок вина, что на 9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства вина республики 23 января

Все серьезно. Роспотребнадзор усилил контроль за грузинскими винами © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк Отмечается, что Россия остается основным импортером грузинского вина. На втором месте, по данным агентства, расположилась Украина. Так, в 2019 году Грузия экспортировала на Украину более 10 миллионов бутылок вина, что на 4% меньше, чем в 2018-м.

Тройку лидеров по объемам поставок замыкает Китай: в прошлом году Грузия продала в Поднебесную более 7 миллионов бутылок этого напитка — на 2% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в агентстве утверждают, что экспорт грузинского вина растет и в такие страны, как США (+48%), Великобритания (+60%) и Белоруссия (+74%). Всего за прошлый год Грузия экспортировала около 94 миллионов бутылок вина — на 9% больше, чем годом ранее.

Стоимость экспортированного алкоголя составила 240 миллионов долларов (14,9 миллиардов рублей), что на 17% больше в годовом выражении. Грузинское вино экспортировала 341 компания.

При этом вино — не единственный алкогольный напиток, который Грузия экспортировала в 2019 году. Так, за границу отправились 31,6 миллионов бутылок бренди (+58%) и более 625 тысяч бутылок чачи (+48%). Доход от экспорта составил порядка 68 миллионов долларов (4,2 миллиарда рублей) и 1,7 миллионов долларов (105,5 миллионов рублей) соответственно.

Стоит отметить, что в 2019 году Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии из-за ухудшения качества продукции. Там уточнили, что с 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло почти в три раза и по итогам 2018 года составило 203 тысячи литров.

Сейчас к ввозу в Россию не допущены все партии товаров от восьми производителей.