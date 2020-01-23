Курс на вступление в Евросоюз делает экономику Украины сильнее. Об этом 23 января заявил вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook

Эксперт объяснил, почему Украина больше не может двигаться одновременно в США и Евросоюз © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По словам вице-премьера, этот курс поддерживает больше половины украинцев.

После госпереворота в 2014 году власти Украины провозгласили курс на интеграцию страны в ЕС и НАТО. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также отмечал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.