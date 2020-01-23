Экс-редактор «24 канала» Елена Трибушная отказалась стать руководителем телеканала для неподконтрольных Киеву территорий. Об этом вечером 22 января сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины в Facebook

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«Конкурс на замещение вакансии будет проведен в ближайшее время. Исполняющей обязанности директора телеканала остается Юлия Островская», — говорится в сообщении.

Телеканал собирались запустить 15 февраля этого года. По словам главы Минкульта Владимира Бородянского, новое СМИ будет вещать на базе канала UATV, а его бюджет будет превышать 400 млн гривен (16,73 млн долларов).

Таким образом киевские власти будут пытаться «пропагандировать украинские ценности» среди жителей народных республик, которые отказались признать госпереворот в 2014 году.