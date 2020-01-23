По состоянию на 18:35 среды по местному времени Трамп на фоне второго дня слушаний по импичменту в Сенате опубликовал в общей сложности 142 твита, что является его собственным рекордом.
Предыдущий рекорд Трамп установил 12 декабря 2019 года, опубликовав 125 сообщений.
Больше всего сообщений в Twitter Трамп опубликовал 5 января 2015 года, когда еще не был президентом США.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе Сената. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную Конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.