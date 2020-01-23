Президент США Дональд Трамп 22 января побил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter за день с момента вступления в должность. Об этом свидетельствуют данные портала Factbase, который отслеживает сообщения американского лидера в соцсети и его официальные заявления

Трамп обвинил компанию Twitter в блокировке его аккаунта © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк собственным рекордом.

Предыдущий рекорд Трамп установил 12 декабря 2019 года, опубликовав 125 сообщений.

Больше всего сообщений в Twitter Трамп опубликовал 5 января 2015 года, когда еще не был президентом США.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе Сената. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную Конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.