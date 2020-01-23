По информации штаба ООС, огонь велся из минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
«Кроме этого, присутствовала снайперская активность… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб», — говорится в сообщении.
Еще один украинский военный получил ранение у поселка Опытное под Донецком, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Об убитых и раненых силовиках штаб ООС сообщал и в минувшие дни.
В среду, 22 января, от снайперского огня, который велся с позиций 59-й мотопехотной бригады ВСУ, погиб военнослужащий ДНР.