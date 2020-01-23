Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщил о шести обстрелах позиций украинских войск за минувшие сутки. Сводка штаба опубликована 23 января в Facebook

По информации штаба ООС, огонь велся из минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«Кроме этого, присутствовала снайперская активность… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб», — говорится в сообщении.

Боец Народной милиции ДНР погиб от пули украинского снайпера — Басурин © пресс-служба министерства обороны Украины

Об убитых и раненых силовиках штаб ООС сообщал и в минувшие дни.

В среду, 22 января, от снайперского огня, который велся с позиций 59-й мотопехотной бригады ВСУ, погиб военнослужащий ДНР.