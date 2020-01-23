Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров заявил, что его сторонники намерены устроить пеший марш и пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» 2 февраля. Он также не исключил попытки прорыва через границу.
«У меня нет иллюзий, что данная акция соберет значительную массовку. Полный провал и крах политики меджлиса на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности. Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша, но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом», — заявил Умеров.
Он отметил, что этот марш организован лишь для того, чтобы «бросить на штыки» хоть какое-то количество соотечественников, а затем вернуть вопрос Крыма в информационную повестку западных и украинских СМИ.
* Деятельность организации запрещена в РФ