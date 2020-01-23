Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег инициаторов марша на Крым, которым грозит арест, если они решат осуществить задуманное. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости, опубликованном в четверг, 23 января

Гражданин Ясырь: не буди иго, пока оно тихо. Что готовит Меджлис* Крыму и его населению © Public domain Рефат Чубаров заявил, что его сторонники намерены устроить пеший марш и пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» 2 февраля. Он также не исключил попытки прорыва через границу.

«У меня нет иллюзий, что данная акция соберет значительную массовку. Полный провал и крах политики меджлиса на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности. Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша, но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом», — заявил Умеров.

Он отметил, что этот марш организован лишь для того, чтобы «бросить на штыки» хоть какое-то количество соотечественников, а затем вернуть вопрос Крыма в информационную повестку западных и украинских СМИ.

* Деятельность организации запрещена в РФ