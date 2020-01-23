Более двух часов потратил глава обвинения в процессе импичмента президента США Дональда Трампа сенатор-демократ Адам Шифф на изложение позиции обвинения в Сенате. Трансляцию его выступления 22 января вел телеканал C-Span

«Трамп потому и оправдывается». Ищенко объяснил, почему Трамп медлит с компроматом на Байдена © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк выступление.

Шифф в деталях повторил всю историю вопроса выдвижения обвинений против Трампа, используя видеофрагменты показаний свидетелей обвинения, а также заявлений самого президента США.

Его выступление открыло первую часть процесса: у обвинения есть в общей сложности 24 часа для изложения своей позиции. Потом столько же времени дадут представителям защиты.

После этого у сенаторов будет 16 часов, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут еще четыре часа на прения. Вопросы сенаторы могут задавать только в письменном виде, через судью Джона Робертса, который председательствует на этом разбирательстве в верхней палате.

Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов, однако республиканцы уже ясно дали понять, что не допустят импичмента.