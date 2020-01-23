«Его [Трампа] поведение нарушает его клятву и его конституционный долг преданно следовать закону… Нет иного средства от такой угрозы, кроме как отстранение от должности президента Соединенных Штатов. Если импичмент и отстранение не смогут привести его к ответственности, то он и правда выше закона», — такими словами завершил он выступление.
Шифф в деталях повторил всю историю вопроса выдвижения обвинений против Трампа, используя видеофрагменты показаний свидетелей обвинения, а также заявлений самого президента США.
Его выступление открыло первую часть процесса: у обвинения есть в общей сложности 24 часа для изложения своей позиции. Потом столько же времени дадут представителям защиты.
После этого у сенаторов будет 16 часов, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут еще четыре часа на прения. Вопросы сенаторы могут задавать только в письменном виде, через судью Джона Робертса, который председательствует на этом разбирательстве в верхней палате.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов, однако республиканцы уже ясно дали понять, что не допустят импичмента.