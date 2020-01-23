Крымские татары 2 мая пересекут границу с полуостровом на пункте пропуска «Чонгар». Об этом заявил 22 января бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в интервью «Пятому каналу»

«Славная дата»: Чубаров предложил отметить «450-летие сожжения Москвы» © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк будут идти представители возглавляемой им запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа»*. Также с ними пойдут на полуостров народные депутаты и некие «западные партнеры».

Экс-депутат не исключил силовой сценарий событий.

В начале декабря прошлого года стало известно, что Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров сообщал, что в ней примут участие граждане разных стран, а меджлис подготовит обращение к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европарламента и участникам других структур.

В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ