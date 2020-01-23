По его словам, в пешем марше на Крымский полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти представители возглавляемой им запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа»*. Также с ними пойдут на полуостров народные депутаты и некие «западные партнеры».
Экс-депутат не исключил силовой сценарий событий.
В начале декабря прошлого года стало известно, что Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров сообщал, что в ней примут участие граждане разных стран, а меджлис подготовит обращение к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европарламента и участникам других структур.
В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ