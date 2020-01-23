«Проевропейские настроения довольно сильно колеблются в зависимости от внешней конъюнктуры. Их потолок — 20%. Пророссийские настроения, как правило, в три раза выше — 60-65%», — сказал он.
Эксперт также отметил, что литвинская идеология» не является мейнстримом даже в среде прозападных националистов, поэтому говорить о статистически заметной популярности идеи переименования Беларуси в Великолитву и т.д. не приходится.
История периода Великого княжество Литовского, в Беларуси, безусловно, изучается, так как многие значимые исторические памятники и события связаны с этой эпохой, но, по его мнению, это нельзя назвать государственной поддержкой «литвинской идеологии».
Политолог добавил, что в вопросе донбасского конфликта симпатии белорусов больше на стороне ДНР/ЛНР, большинство граждан подержало присоединение Крыма к РФ, но в государственных СМИ нет явного антиукраинского посыла или пропаганды.