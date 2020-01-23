Социологические исследования показывают, что проевропейские настроения в белорусском обществе довольно сильно колеблются в зависимости от внешней конъюнктуры, но их потолок — 20%. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политолог Дзермант: Я бы говорил не о русской ирреденте, а о Союзе Русских народов в будущем © Facebook, Алексей Дзермант

Эксперт также отметил, что литвинская идеология» не является мейнстримом даже в среде прозападных националистов, поэтому говорить о статистически заметной популярности идеи переименования Беларуси в Великолитву и т.д. не приходится.

История периода Великого княжество Литовского, в Беларуси, безусловно, изучается, так как многие значимые исторические памятники и события связаны с этой эпохой, но, по его мнению, это нельзя назвать государственной поддержкой «литвинской идеологии».

Политолог добавил, что в вопросе донбасского конфликта симпатии белорусов больше на стороне ДНР/ЛНР, большинство граждан подержало присоединение Крыма к РФ, но в государственных СМИ нет явного антиукраинского посыла или пропаганды.