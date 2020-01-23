Польские левые — как представленные в Сейме, так и вообще — ментально не готовы к поиску взаимопонимания с Россией. Об этом рассказал главный редактор польского левого издания «Страйк» Мачей Вишнёвский в интервью изданию Украина.ру

Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399

По его мнению, Польша позволила втянуть себя в эту игру, и теперь польские левые, более корректно польские либерально настроенные социал-демократы, искренне считают, что именно так обстоят дела.

Однако, подчеркнул публицист, именно левые должны проявить смелость — к примеру, как в случае с конфликтом между США и Ираном, когда «Левица» твёрдо выступила за мир, потребовав отозвать польских солдат из Ирака.

Вишнёвский добавил, что «Левица» должна искать каналы для взаимопонимания и помнить об общей истории Польши и Советского Союза, забыв о многочисленных исторических претензиях Москвы и Варшавы друг к другу.