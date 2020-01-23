«Они находятся в идейной ловушке, которая на протяжении 30 лет создана либеральным и неолиберальным дискурсом: мол, главным, а то и единственным врагом Запада является Россия. Причём это старый конфликт, он тянется со времён Византийской империи», — считает эксперт.
По его мнению, Польша позволила втянуть себя в эту игру, и теперь польские левые, более корректно польские либерально настроенные социал-демократы, искренне считают, что именно так обстоят дела.
Однако, подчеркнул публицист, именно левые должны проявить смелость — к примеру, как в случае с конфликтом между США и Ираном, когда «Левица» твёрдо выступила за мир, потребовав отозвать польских солдат из Ирака.
Вишнёвский добавил, что «Левица» должна искать каналы для взаимопонимания и помнить об общей истории Польши и Советского Союза, забыв о многочисленных исторических претензиях Москвы и Варшавы друг к другу.