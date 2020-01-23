В отношениях России и Украины можно выйти на уровень здорового прагматизма, особенно это касается экономических вопросов. Об этом заявил политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 22 января

При этом он считает, что до докризисного уровня 2013 года отношения Киева и Москвы в обозримом будущем не поднимутся.

«Если с Донбассом еще теоретически можно прийти к общему знаменателю, то по вопросам Крыма я так вижу, что точек для соприкосновения нет. Поэтому не будет и полноценной нормализации», — сказал эксперт.

«Главный почтальон США получает меньше». Молчанов о том, как на Украине узаконили коррупцию © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

В частности это может быть возврат к прямым закупкам газа из России, что поможет Зеленскому снизить коммунальные тарифы и спасти собственный рейтинг от резкого обвала.