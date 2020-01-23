При этом он считает, что до докризисного уровня 2013 года отношения Киева и Москвы в обозримом будущем не поднимутся.
«Если с Донбассом еще теоретически можно прийти к общему знаменателю, то по вопросам Крыма я так вижу, что точек для соприкосновения нет. Поэтому не будет и полноценной нормализации», — сказал эксперт.
В то же время он считает, что в отношениях двух стран возможен здоровый прагматизм и экономическая целесообразность.
В частности это может быть возврат к прямым закупкам газа из России, что поможет Зеленскому снизить коммунальные тарифы и спасти собственный рейтинг от резкого обвала.