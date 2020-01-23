Несмотря на заявления о том, что в Белоруссии построено социальное государство без олигархов и с работающими заводами, продолжил эксперт, белорусские политики сами признают, что национальная экономика убыточна.
«Более того, это признавал сам Лукашенко на одном из собраний. Он говорил, что в стране существует очень большое количество предприятий с государственной формой собственности, которые дают лишь часть национального продукта», — указал Безпалько.
Поэтому, как только Россия резко прекратит дотировать белорусскую экономику, прогнозирует политолог, она начнет рушиться, обесценится валюта, пропадут рабочие места и люди будут выходить на улицу.
По его мнению, акции протеста против Союзного государства были организованы меньшинством исключительно для создания телевизионной картинки, но не будут иметь никакого значения по сравнению с возможными выступлениями белорусского общества из-за экономической ситуации.