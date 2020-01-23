У России есть план Б, если Белоруссия вдруг решит выйти из Союзного государства. Но скорее всего, этот план Б реализует сам президент Александр Лукашенко. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии и Украины Богдан Безпалько в недавнем интервью сайту Politwera

«Ждать и не уступать». Безпалько о том, что России делать с Лукашенко © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Более того, это признавал сам Лукашенко на одном из собраний. Он говорил, что в стране существует очень большое количество предприятий с государственной формой собственности, которые дают лишь часть национального продукта», — указал Безпалько.

Поэтому, как только Россия резко прекратит дотировать белорусскую экономику, прогнозирует политолог, она начнет рушиться, обесценится валюта, пропадут рабочие места и люди будут выходить на улицу.

По его мнению, акции протеста против Союзного государства были организованы меньшинством исключительно для создания телевизионной картинки, но не будут иметь никакого значения по сравнению с возможными выступлениями белорусского общества из-за экономической ситуации.