Президент Украины Владимир Зеленский 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил РИА Новости, что на данный момент не уверен, состоится ли у него встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле

Пожмет руку, это неизбежно. Помощник президента РФ рассказал, ждать ли Зеленскому встречи с Путиным в Израиле © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

«Я пока не уверен, что у нас состоится встреча», — сказал глава государства.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что контакты президента РФ с украинским коллегой и вице-президентом США Майком Пенсом в ходе визита в Израиль 23 января, если и состоятся, то будут носить весьма короткий характер и пройдут на ногах.

Первая встреча лидеров Украины и России произошла в декабре на полях нормандского саммита в Париже, когда президенты пожали друг другу руки, а затем около 15 минут общались с глазу на глаз. До этого главы государств ограничивались телефонными разговорами.