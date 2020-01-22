Зеленский 23-24 января посетит с рабочим визитом Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста и проведет ряд встреч. Также в форуме примет участие Путин.
«Я пока не уверен, что у нас состоится встреча», — сказал глава государства.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что контакты президента РФ с украинским коллегой и вице-президентом США Майком Пенсом в ходе визита в Израиль 23 января, если и состоятся, то будут носить весьма короткий характер и пройдут на ногах.
Первая встреча лидеров Украины и России произошла в декабре на полях нормандского саммита в Париже, когда президенты пожали друг другу руки, а затем около 15 минут общались с глазу на глаз. До этого главы государств ограничивались телефонными разговорами.