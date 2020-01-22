Бабиков — кандидат юридических наук. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в областных прокуратурах и в Генпрокуратуре.
По словам Гая, ГБР таким образом якобы показывает, будто бы оно становится репрессивным органом новой власти, а также якобы занимается преследованием майдановцев и может пересмотреть достижения «революции достоинства».
«Фактически это реванш. Мы это понимаем, и мы хотим донести эту простую мысль украинскому обществу, которому небезразлично… и всем проевропейским, проукраинским партиям, силам, гражданским объединениям», — заявил Гай.
В свою очередь пресс-служба ГБР сообщила, что специальное следственное подразделение Бюро по делам Майдана в ходе брифинга проинформировало семьи активистов и их защитников о первых результатах своей работы.
Также отмечается, что, несмотря на короткий срок работы подразделения, следователи ГБР уже готовят к отправке одно из дел в суд.
Политолог Ростислав Ищенко считает, что объективного расследования тех событий не может быть в принципе, так как легитимность властей страны поддерживается мифом, что якобы Янукович расстрелял Майдан, а потом сбежал, вместо того чтобы каяться.