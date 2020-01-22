Активисты Евромайдана считают недопустимым назначение бывшего адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова на должность заместителя директора Госбюро расследований. Об этом заявил волонтер Мирослав Гай в эфире телеканала «Прямой» 22 января

Бывший адвокат Януковича стал замглавы Госбюро расследований Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Гая, ГБР таким образом якобы показывает, будто бы оно становится репрессивным органом новой власти, а также якобы занимается преследованием майдановцев и может пересмотреть достижения «революции достоинства».

«Фактически это реванш. Мы это понимаем, и мы хотим донести эту простую мысль украинскому обществу, которому небезразлично… и всем проевропейским, проукраинским партиям, силам, гражданским объединениям», — заявил Гай.

В свою очередь пресс-служба ГБР сообщила, что специальное следственное подразделение Бюро по делам Майдана в ходе брифинга проинформировало семьи активистов и их защитников о первых результатах своей работы.

Также отмечается, что, несмотря на короткий срок работы подразделения, следователи ГБР уже готовят к отправке одно из дел в суд.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что объективного расследования тех событий не может быть в принципе, так как легитимность властей страны поддерживается мифом, что якобы Янукович расстрелял Майдан, а потом сбежал, вместо того чтобы каяться.