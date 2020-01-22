В частности, глава государства призвал участников форума стать акционерами успеха новой Украины. «Мы предлагаем вам всем стать акционерами успеха новой Украины. Сегодня прагматичному миру не хватает чуда, а мировая экономика, которая находится на пороге нового глобального кризиса, нуждается в экономическом чуде. Украина — это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель, чтобы в учебниках рядом с кейсами Сингапура и Южной Кореи появилась Украина… Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены», — заявил он.
Также украинский лидер отметил, что для Украины, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой, важно стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы.