Президент Украины Владимир Зеленский предложил всем инвесторам мира вкладывать средства экономику страны. Об этом 22 января он рассказал на всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировали украинские телеканалы

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