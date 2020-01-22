В заповедном лесу в районе резиденции президента Украины, возле села Залесье Киевской области регулярно устраивают охоту на обитающих в этой местности лосей и оленей. Туши животных после убийства становятся добычей собак. С таким заявлением на сайте Киевского эколого-культурного центра на днях выступил директор этой организации Владимир Борейко

По его словам, еще при Викторе Ющенко в данном районе был создан национальный парк, где официально запретили охотиться, однако де-факто это решение так и не было приведено в жизнь до сих пор.

«Что бы ни писал нам первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов, что, якобы, охоты сейчас там нет, это все ложь. Каждую субботу-воскресенье в районе заповедника в Залесье охотятся несколько десятков охотников», — утверждает Борейко.

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Охотятся преимущественно после обильного приема горячительных напитков, продолжил эколог, ради развлечения. После этого в лесу остается множество раненых зверей, которые в муках умирают, а их туши становятся добычей бродячих собак.

Борейко сослался на официальный ответ Трофимова на его запрос, в котором говорится, что охота в Залесье под запретом и никем не ведется. При этом активист привел в пример собственное посещение данного нацпарка, в ходе которого он лично слышал порядка сорока выстрелов.