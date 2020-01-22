По его словам, еще при Викторе Ющенко в данном районе был создан национальный парк, где официально запретили охотиться, однако де-факто это решение так и не было приведено в жизнь до сих пор.
«Что бы ни писал нам первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов, что, якобы, охоты сейчас там нет, это все ложь. Каждую субботу-воскресенье в районе заповедника в Залесье охотятся несколько десятков охотников», — утверждает Борейко.
Речь идет об охоте с так называемых облавных вышек, то есть специально построенных сооружений высотой в несколько метров, которые устанавливаются вдоль лесных троп для ведения с них прицельного огня по животным.
Охотятся преимущественно после обильного приема горячительных напитков, продолжил эколог, ради развлечения. После этого в лесу остается множество раненых зверей, которые в муках умирают, а их туши становятся добычей бродячих собак.
Борейко сослался на официальный ответ Трофимова на его запрос, в котором говорится, что охота в Залесье под запретом и никем не ведется. При этом активист привел в пример собственное посещение данного нацпарка, в ходе которого он лично слышал порядка сорока выстрелов.