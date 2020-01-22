Белорусское общество на самом деле требует от Москвы, чтобы она проводила более жесткую политику в отношении Минска в вопросе создания Союзного государства. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии и Украины Богдан Безпалько в недавнем интервью Politwera

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По его мнению, некоторые белорусы даже хотели бы, чтобы Москва демонтировала режим Лукашенко, поэтому потребуется политическая воля руководства РФ, чтобы осуществить интеграцию.

При этом Безпалько отметил, что, хотя нынешнее «политическое поле в Белоруссии укатано», в этой стране есть фигуры, которые способны заменить Лукашенко и осуществить интеграцию с Россией.

Политолог не стал называть конкретные имена, чтобы не подставить этих людей под удар, но заверил, что в Белоруссии есть политики, которые всегда смотрят на восток и ждут, что придут во власть и займут место Лукашенко.