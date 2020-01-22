«Мне приходится слышать от простых белорусов: «зачем вы кормите этот режим, нам эти деньги не достаются?» Сейчас большинство белорусов переживают не из-за отсутствия поставок нефти, а из-за того, что Россия может уступить. Они ждут перемен», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, некоторые белорусы даже хотели бы, чтобы Москва демонтировала режим Лукашенко, поэтому потребуется политическая воля руководства РФ, чтобы осуществить интеграцию.
При этом Безпалько отметил, что, хотя нынешнее «политическое поле в Белоруссии укатано», в этой стране есть фигуры, которые способны заменить Лукашенко и осуществить интеграцию с Россией.
Политолог не стал называть конкретные имена, чтобы не подставить этих людей под удар, но заверил, что в Белоруссии есть политики, которые всегда смотрят на восток и ждут, что придут во власть и займут место Лукашенко.