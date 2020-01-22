Реакция Москвы на желание Одесской или Харьковской области стать частью РФ будет зависеть от официально выраженного мнения, от тех обращений и от той ситуации, в которых эти обращения к ней поступят. Об этом рассказал историк и политолог Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру

Историк Дюков: Фраза «один народ – один Рейх» не является конкурентоспособной в современном мире © commons.wikimedia.org, Совет Федерации Богдан Безпалько предложил закрепить в документе право на воссоединение всего Русского мира, чтобы любой регион Украины и Белоруссии имел бы возможность присоединения к РФ на основании этого пункта, а не только на основании права наций на самоопределение.

«Я не считаю, что в Конституции надо прописывать вещи, которые с нашим устройством никак не связаны. Давайте тогда в Конституции пропишем моменты, связанные с нашей внешней политикой в отношении США или Польши, или Германии», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, присоединение Крыма осуществлялось в чрезвычайной ситуации, которая заключалась в том, что на Украине произошла незаконная смена власти — государственный переворот, который сопровождался вооруженным насилием.

Но, пояснил Дюков, ни в коем случае нельзя имплементировать в российское законодательство и подобные чрезвычайные практики, поскольку это может быть использовано противниками России на постсоветском пространстве.