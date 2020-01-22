В среду, 22 января, трое учащихся киевской школы были госпитализированы прямо с уроков с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации (КГГА), передает УНН

На Украине хотят запретить курить электронные сигареты в общественных местах © Facebook, PMHoncharuk сказали в департаменте.

По данным источников в школе, подростки курили электронные сигареты, которые купили в интернете.

В прошлом году Минздрав Украины предложил приравнять электронные сигареты к традиционному курению. По словам бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, и сгорание табака, и его тление, и нагрев являются курением.

Кабмин прислушался к предложению и в конце 2019 года инициировал изменения в законодательство, согласно которым электронные сигареты на Украине должны быть приравнены к другим табачным средствам, и соответственно их курение должно быть запрещено в общественных местах.