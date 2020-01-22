«Подростки госпитализированы в "Охматдет". По предварительной информации, [причиной отравления стало] токсическое действие неизвестного вещества», — сказали в департаменте.
По данным источников в школе, подростки курили электронные сигареты, которые купили в интернете.
В прошлом году Минздрав Украины предложил приравнять электронные сигареты к традиционному курению. По словам бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, и сгорание табака, и его тление, и нагрев являются курением.
Кабмин прислушался к предложению и в конце 2019 года инициировал изменения в законодательство, согласно которым электронные сигареты на Украине должны быть приравнены к другим табачным средствам, и соответственно их курение должно быть запрещено в общественных местах.