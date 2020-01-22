Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об условиях, которые могут быть прописаны в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Он сделал это в интервью с изданием The Report Company, которое готовилось вместе с Newsweek и было обнародовано 22 января

Новая программа помощи Украине от МВФ может стать последней © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Моя идея содержания программы заключается в том, что она может содержать административное давление на энергетические рынки, следовательно, мы можем ожидать продолжения либерализации в этой области. В прошлом, накануне выборов, тарифы снижались, чтобы сделать людей счастливыми, но это не было подтверждено какими-либо экономическими обоснованиями, и это наносило ущерб национальной экономике», — сказал он.

Второй важной частью программы, по его словам, может стать обеспечение макроэкономической стабильности через независимость Национального банка Украины и пересмотр элементов банковского сектора. Также в новой программе может быть прописано продолжение реформы налоговой и таможенной служб, борьба с коррупцией, проведение земельной реформы и приватизации, а также внедрение инструментов государственно-частного партнерства.

Гончарук добавил, что ожидает подписания программы в ближайшее время.