Гончарук выразил неуверенность, что может разглашать детали программы до того, как она будет подписана, но высказал свои идеи того, какие обязательства для Украины могут быть отражены в соглашении.
«Моя идея содержания программы заключается в том, что она может содержать административное давление на энергетические рынки, следовательно, мы можем ожидать продолжения либерализации в этой области. В прошлом, накануне выборов, тарифы снижались, чтобы сделать людей счастливыми, но это не было подтверждено какими-либо экономическими обоснованиями, и это наносило ущерб национальной экономике», — сказал он.
Второй важной частью программы, по его словам, может стать обеспечение макроэкономической стабильности через независимость Национального банка Украины и пересмотр элементов банковского сектора. Также в новой программе может быть прописано продолжение реформы налоговой и таможенной служб, борьба с коррупцией, проведение земельной реформы и приватизации, а также внедрение инструментов государственно-частного партнерства.
Гончарук добавил, что ожидает подписания программы в ближайшее время.