Правоохранители задержали в Николаеве четырех членов наркогруппировки, среди которых оказался патрульный полицейский, который занимался изготовлением и сбытом наркотиков на территории города. Об этом 22 января сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины на своем сайте

«Причастным к уголовному бизнесу оказался сотрудник патрульной полиции области. Он, организатор наркогруппы, и еще двое дилеров задержаны во время совместной спецоперации нескольких правоохранительных ведомств», — говорится в сообщении. «Обещал подменить наркотики сахарной пудрой». В Днепре полицейский попался на взятке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Установлено, что преступную группировку организовал 35-летний ранее судимый местный житель, который непосредственно занимался изготовлением психотропного вещества, используя в качестве лаборатории гаражное помещение своего брата. К работе мужчина привлек двух 27-летних жителей Николаева и 33-летнего старшего сержанта полиции.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли 200 граммов амфетамина, килограмм марихуаны, прекурсоры для изготовления наркотиков, 5 пистолетов с признаками переделки под огнестрельное оружие, боеприпасы к ним, 3 гранаты Ф-1 с запалами, обрез двуствольного охотничьего ружья.