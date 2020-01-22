Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 22 января сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков

Кому дать слово: Путин, Зеленский и Дуда в Иерусалиме © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Чиновник отметил, что программа мероприятий будет очень насыщенная, поэтому отдельные короткие встречи могут пройти только «на ногах».

«Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам, это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы, это весьма сомнительно, просто времени нет», — пояснил Ушаков.

Помощник главы государства подчеркнул, что на запрос Зеленского отказа не последовало, но с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, вряд ли представляются возможными.

Визит Путина в Израиль состоится 23 января. Он приурочен к проведению международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», посвященного 75-й годовщине освобождения "Освенцима" и международному Дню памяти жертв Холокоста.

Путин приедет в Израиль по приглашению президента Реувена Ривлина. Ожидается, что российский лидер также посетит церемонию открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.