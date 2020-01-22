Государственный музей «Аушвиц-Биркенау» в Польше отказался принимать временную экспозицию музея Победы и центра «Холокост» к 75-летию освобождения Освенцима солдатами Красной армии. Об этом сообщил представитель центра Леонид Терушкин, передает РИА Новости 22 января

Когда они пришли. Подлинная история о том, как Запад не замечал Холокост и его жертв © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«В этом году планировалась совместная выставка музея Победы и центра "Холокост". Это временная экспозиция, которая будет экспонироваться в Варшаве. Но хотелось сделать открытие ее в рамках дней памяти в Аушвице. Был получен вежливый отказ, который объяснили нехваткой времени для согласования материалов. Еще одним предлогом стало то, что представленные материалы дублируют экспонаты основной экспозиции», — добавила представитель музея Победы Анастасия Дружинина.

Сейчас идут переговоры о размещении экспозиции с музеем Второй мировой войны в Гданьске.

Тем временем выставка, посвященная 75-летию освобождения узников Освенцима, открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В экспозиции, в частности, присутствуют архивные документы и фотографии из музея Победы.