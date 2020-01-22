По его словам, стороны не сошлись в оценке числа жертв Холокоста, а также в определении границ Польши в 1939 и 1941 годах.
«В этом году планировалась совместная выставка музея Победы и центра "Холокост". Это временная экспозиция, которая будет экспонироваться в Варшаве. Но хотелось сделать открытие ее в рамках дней памяти в Аушвице. Был получен вежливый отказ, который объяснили нехваткой времени для согласования материалов. Еще одним предлогом стало то, что представленные материалы дублируют экспонаты основной экспозиции», — добавила представитель музея Победы Анастасия Дружинина.
Сейчас идут переговоры о размещении экспозиции с музеем Второй мировой войны в Гданьске.
Тем временем выставка, посвященная 75-летию освобождения узников Освенцима, открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В экспозиции, в частности, присутствуют архивные документы и фотографии из музея Победы.