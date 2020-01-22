Заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о невозможности провести отвод войск по всей линии разграничения в Донбассе противоречит Минским соглашениям. Об этом 22 января говорится в заявлении министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, опубликованном на сайте ведомства

В интервью украинским СМИ Загороднюк назвал разведение сил ошибочным путем.

«Глава Министерства обороны Украины дошел до такой степени циничности, что, несмотря на тяжелейшие последствия обстрелов для жителей Донбасса, несмотря на жертвы, ранения и разрушения, готов продолжать конфликт только ради того, чтобы "не снималось напряжение международного сообщества" и чтобы не "лоббировалось снятие санкций"», — сказала Никонорова.

Украина выступила против разведения сил по линии разграничения в Донбассе © Министерство обороны Украины/Anthony Jones

По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали 13 тыс. человек.