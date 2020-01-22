В интервью украинским СМИ Загороднюк назвал разведение сил ошибочным путем.
«Глава Министерства обороны Украины дошел до такой степени циничности, что, несмотря на тяжелейшие последствия обстрелов для жителей Донбасса, несмотря на жертвы, ранения и разрушения, готов продолжать конфликт только ради того, чтобы "не снималось напряжение международного сообщества" и чтобы не "лоббировалось снятие санкций"», — сказала Никонорова.
Глава МИД ДНР также напомнила, что в 2014 году конфликт в Донбассе начали не мирные жители тогда еще Донецкой и Луганской областей, а украинское руководство, пришедшее к власти после госпереворота и развязавшее так называемую антитеррористическую операцию.
По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали 13 тыс. человек.