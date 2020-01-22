Сотрудницы исполкома Уманского горсовета обвинили нардепа Украины Антона Яценко, избранного по 200-му округу в Черкасской области, в распространении лживой информации о женщинах-коллегах и давлении по половому признаку. Они заявили об этом в обращении, обнародованном на YouTube-канале секретаря горсовета Людмилы Кирилюк 21 января

«Бабе — цветы». Будущего депутата от «Слуги народа» обвинили в сексизме © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

В обращении подчеркивается, что угрозы и оскорбления со стороны Яценко осуществлялись с 2012 года. В качестве доказательств в видео были помещены скриншоты оскорбительных сообщений от абонента Anton Yatsenko, в которых женщин обвиняют в оказании интимных услуг руководству.

Стоит отметить, что на подобном поведении в отношении женщин Яценко ловили и прежде. Так, в феврале 2018 года он заявил сотруднице общественного движения «Честно», что она якобы получила работу через постель. Тогда координатор движения Николай Выговский потребовал от депутатов Рады дать оценку словам своего коллеги.