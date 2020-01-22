«Мы обращаемся в Верховную Раду, а именно в Комитет по вопросам депутатской этики. Мы просим, чтобы разобрались в действиях своего коллеги Яценко, вмешались в ситуацию, которая сложилась на 200-м избирательном округе. Мы считаем это прямым давлением на органы местного самоуправления накануне местных выборов», — сказали сотрудницы Уманского горсовета.
В обращении подчеркивается, что угрозы и оскорбления со стороны Яценко осуществлялись с 2012 года. В качестве доказательств в видео были помещены скриншоты оскорбительных сообщений от абонента Anton Yatsenko, в которых женщин обвиняют в оказании интимных услуг руководству.
Стоит отметить, что на подобном поведении в отношении женщин Яценко ловили и прежде. Так, в феврале 2018 года он заявил сотруднице общественного движения «Честно», что она якобы получила работу через постель. Тогда координатор движения Николай Выговский потребовал от депутатов Рады дать оценку словам своего коллеги.