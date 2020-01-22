Отмечается, что общественная организация С14 обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о признании утверждений о том, что она является неонацистской группировкой, недостоверной, унижающей честь и достоинство и вредящей деловой репутации информацией.
«Неонацистская группа С14 захватила боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики бразильца" Рафаэля Лусварги и собиралась передать его Службе безопасности Украины», — цитирует суд сообщение телеканала.
В частности, суд вынес решение, что телеканал обязан опровергнуть это сообщение в Twitter не позднее 30 календарных дней с момента вступления решения суда в силу.