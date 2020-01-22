Кассационный суд в составе Верховного суда согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что распространенная «Громадским» информация о группировке С14 как о неонацистской не соответствует действительности. Об этом 22 января суд сообщает в Facebook

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