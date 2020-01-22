Участница украинского «Голоса» Василиса Старшова попала в базу сайта «Миротворец» из-за того, что в 2016 году выступала в российском Крыму. Об этом сообщается на сайте

Кандидат в премьер-министры РФ внесен в базу скандального сайта «Миротворец» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В 2016 году Старшова участвовала в фестивале «Золотая балка», который проводили в крымском городе Балаклаве. Также она посещала полуостров в 2016-2017 годах, гастролируя в составе группы «Ленинград».

В связи с этим авторы «Миротворца» обратились в Госпогранслужбу Украины и к организаторам шоу «Голос страны», чтобы те приняли соответствующие меры. По данным сайта, сейчас 25-летняя артистка находится в Киеве, а ее точное местонахождение знают организаторы шоу.

Украинский сайт «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы и которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля».