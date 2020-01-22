Девушке «инкриминируется»: «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», «участие в пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) против Украины» и «участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».
В 2016 году Старшова участвовала в фестивале «Золотая балка», который проводили в крымском городе Балаклаве. Также она посещала полуостров в 2016-2017 годах, гастролируя в составе группы «Ленинград».
В связи с этим авторы «Миротворца» обратились в Госпогранслужбу Украины и к организаторам шоу «Голос страны», чтобы те приняли соответствующие меры. По данным сайта, сейчас 25-летняя артистка находится в Киеве, а ее точное местонахождение знают организаторы шоу.
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