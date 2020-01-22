В качестве ответчиков по делу выступают «Винницакартсервис» и «Винницкая транспортная компания».
Истцами, по словам руководительницы «Винницакартсервис» Екатерины Бабиной, являются «лица с твердыми религиозными убеждениями», которые не доверяют никаким автоматизированным системам и отвергают все альтернативные пути решения проблемы. К какой именно конфессии эти люди себя относят, не уточняется.
«Насколько мне известно, они обращались в какой-то университет, и тот им подтвердил, что штрих-код и QR-код имеют "шестерки". Я, честно говоря, не видела этого документа и не поняла, где там "число Дьявола". Они говорят, что ("число Дьявола") есть в штрих-кодах и QR-кодах», — рассказала Бабина.
По ее словам, введение электронного билета осуществляется согласно законодательству, поэтому отменить это решение можно, лишь отменив закон.