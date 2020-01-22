Жители Винницы судятся с транспортными предприятиями из-за решения о введении электронных билетов – по мнению истцов, в их штрих-кодах скрыто «число зверя». Об этом 21 января сообщило местное издание «Veжа»

В качестве ответчиков по делу выступают «Винницакартсервис» и «Винницкая транспортная компания».

Запуск электронных билетов отменили: киевлянам придется пользоваться жетонами © Ukraina.ru Екатерины Бабиной, являются «лица с твердыми религиозными убеждениями», которые не доверяют никаким автоматизированным системам и отвергают все альтернативные пути решения проблемы. К какой именно конфессии эти люди себя относят, не уточняется.

«Насколько мне известно, они обращались в какой-то университет, и тот им подтвердил, что штрих-код и QR-код имеют "шестерки". Я, честно говоря, не видела этого документа и не поняла, где там "число Дьявола". Они говорят, что ("число Дьявола") есть в штрих-кодах и QR-кодах», — рассказала Бабина.

По ее словам, введение электронного билета осуществляется согласно законодательству, поэтому отменить это решение можно, лишь отменив закон.