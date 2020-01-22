Суд Малайзии отменил приговор о смертной казни через повешение гражданину Украины Роману Золотареву, который был участником шоу «Х-фактор» и «Битва хоров». Об этом 22 января сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook

Отмечается, что до заключения он занимался артистической деятельностью на Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки. В апреле 2017 года он должен был вернуться на Украину из-за разрыва договора с работодателем. Конфеты с кокаином. В Малайзии украинку приговорили пожизненно за наркотики © скриншот с видео NST Online

«Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи. Но во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур таможенными органами Малайзии был задержан», — утверждает Денисова.

В марте прошлого года Высший суд Шах-Алама приговорил Золотарева к смертной казни через повешение. Денисова сообщила, что после вынесения приговора отец Романа обратился в Офис омбудсмена Украины за помощью. Были проведены телефонные переговоры с консулом посольства Украины в Малайзии, а также подготовлены письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Благодаря совместным усилиям Золотарев уже вернулся на Украину.