Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2019 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны Украины общей стоимостью более 100 миллионов гривен (254 миллиона рублей). Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов, стоимость которых в итоге была значительно завышена одним из заместителей министра.
Также отмечается, что часть перечисленных Минобороны средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций.
«По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
В ходе обысков в военных подразделениях, ответственных за эту закупку, в частности, в Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию и печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Отмечается, что среди фигурантов есть один действующий сотрудник Минобороны.