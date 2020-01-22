Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) заявила о выявлении механизма присвоения бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа, в результате которого государству был нанесен ущерб на сумму более 1,3 миллиона долларов (80,6 млн рублей). Об этом 22 января сообщила пресс-служба СБУ

Холодницкий признал провал в расследовании дела о хищениях в оборонке © пресс-служба НАБУ

Также отмечается, что часть перечисленных Минобороны средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций.

«По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

В ходе обысков в военных подразделениях, ответственных за эту закупку, в частности, в Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию и печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Отмечается, что среди фигурантов есть один действующий сотрудник Минобороны.