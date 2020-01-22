Израильский эксперт Эскин рассказал, что именно Тель-Авив хочет от Киева
Израильский эксперт Эскин рассказал, что именно Тель-Авив хочет от Киева
© Facebook, Avigdor Eskin
Отмечается, что в рамках визита запланировано участие Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов страны.

«Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована», — говорится в сообщении.

По данным агентства, если общение на полях Всемирного форума памяти Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.    