В рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пока не запланирована. Об этом 22 января сообщили в Офисе Зеленского «Интерфаксу-Украина»

Израильский эксперт Эскин рассказал, что именно Тель-Авив хочет от Киева © Facebook, Avigdor Eskin Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов страны.

«Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована», — говорится в сообщении.

По данным агентства, если общение на полях Всемирного форума памяти Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.