Отмечается, что всего за время работы сессии (сентябрь-январь) было принято 133 закона, из которых 114 инициировали представители «Слуги народа». Сообщается, что 70 законов зарегистрировали депутаты правящей партии, 22 приняты законы поданные правительством Алексея Гончарука и еще 22 закона — президентом Украины Владимиром Зеленским.
Таким образом 85% принятых законов были инициативой действующей власти. Остальные 15% — это законы авторства других фракций и групп (ЕС, «Батькивщины», «Голоса», ОПЗЖ, группы «За будущее», группы «Доверие», внефракционные депутаты). При этом следует учесть, что большинство из этих законов были разработаны и зарегистрированы еще в Раде VIII созыва. То есть, даже те законы от оппозиции, которые все же были поддержаны — это преимущественно «старые» документы и без их учета показатели законодательной поддержки еще ниже.
«Одна из негативных тенденций в работе Верховной Рады IX созыва — это то, что монобольшинство фактически делит законы на "свои" и "чужие". Когда во внимание берется не столько качество законопроекта, не его актуальность, сколько просто фактор авторства — "свой" или "чужой"», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.