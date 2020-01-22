Верховная Рада фактически не принимает законы, если среди их авторов нет представителей «Слуги народа». Об этом 22 января сообщает всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» со ссылкой на исследование «Итоги 2 сессии Верховной Рады»

«Слуга народа» и «Батькивщина» стали лидерами популистских законов — КИУ © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука и еще 22 закона — президентом Украины Владимиром Зеленским.

Таким образом 85% принятых законов были инициативой действующей власти. Остальные 15% — это законы авторства других фракций и групп (ЕС, «Батькивщины», «Голоса», ОПЗЖ, группы «За будущее», группы «Доверие», внефракционные депутаты). При этом следует учесть, что большинство из этих законов были разработаны и зарегистрированы еще в Раде VIII созыва. То есть, даже те законы от оппозиции, которые все же были поддержаны — это преимущественно «старые» документы и без их учета показатели законодательной поддержки еще ниже.

«Одна из негативных тенденций в работе Верховной Рады IX созыва — это то, что монобольшинство фактически делит законы на "свои" и "чужие". Когда во внимание берется не столько качество законопроекта, не его актуальность, сколько просто фактор авторства — "свой" или "чужой"», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.