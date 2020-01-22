Президент Украины попрощался с погибшими в авиакатастрофе украинского Boeing в Тегеране в аэропорту Борисполя 19 января.
«По данным двух собеседников УП во властной команде, отсутствие Богдана 19 января в "Борисполе" стало следствием конфликта с Ермаком», — говорится в сообщении.
Предполагается, что Богдан, согласовывая детали мероприятия, отправил внештатного помощника президента во второй ряд — за спинами спикера, президента и премьера, где тому и полагалось бы быть, согласно дипломатическому протоколу.
Ермак, который отвечал за разрешение «иранского кризиса», посчитал, что Богдан поступает несправедливо, о чем сказал президенту. Зеленский якобы встал на сторону Ермака, поэтому Богдан заявил, что на церемонию не явится.