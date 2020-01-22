Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не пришел на церемонию прощания с погибшими в Иране украинцами из-за ссоры с внештатным советником президента Андреем Ермаком. Об этом 22 января сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники

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«По данным двух собеседников УП во властной команде, отсутствие Богдана 19 января в "Борисполе" стало следствием конфликта с Ермаком», — говорится в сообщении.

Предполагается, что Богдан, согласовывая детали мероприятия, отправил внештатного помощника президента во второй ряд — за спинами спикера, президента и премьера, где тому и полагалось бы быть, согласно дипломатическому протоколу.

Ермак, который отвечал за разрешение «иранского кризиса», посчитал, что Богдан поступает несправедливо, о чем сказал президенту. Зеленский якобы встал на сторону Ермака, поэтому Богдан заявил, что на церемонию не явится.