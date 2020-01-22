Политолог напомнил, что раньше украинским направлением, в частности, экономической поддержкой народных республик Донбасса и Крыма, занимался вице-премьер Дмитрий Козак.
Предполагается, что теперь экс-вице-премьер Козак перейдет на работу в администрацию президента.
По словам Олега Бондаренко, возможным руководителем украинского направления называют нового заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Неизменной останется и роль Владислава Суркова в вопросах украинско-российской политики.
«Кто сейчас займется Крымом, посмотрим. Называют фамилию Чернышенко. Чернышенко довольно перспективный менеджер. Он себя отлично проявил, когда возглавлял организационный комитет Олимпиады. Он довольно хорошо проявил как медиаменеджер во главе «Газпроммедиа». Так что, если это будет господин Чернышенко, то можно полагать, что все будет хорошо», — сказал политолог.
Состав нового российского правительства премьер-министр Михаил Мишустин представил во вторник, 21 января. В состав кабинета вошли девять новых министров.