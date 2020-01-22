Говорить о перспективах украинского направления российской политики пока преждевременно, потому что пока не очень ясно, кто будет заниматься этим вопросом в новом Кабинете министров РФ. Об этом 22 января в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Бондаренко

Козак — Ермак: новый формат в отношениях Путина с Зеленским © uaportal.com Дмитрий Козак.

Предполагается, что теперь экс-вице-премьер Козак перейдет на работу в администрацию президента.

По словам Олега Бондаренко, возможным руководителем украинского направления называют нового заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Неизменной останется и роль Владислава Суркова в вопросах украинско-российской политики.

«Кто сейчас займется Крымом, посмотрим. Называют фамилию Чернышенко. Чернышенко довольно перспективный менеджер. Он себя отлично проявил, когда возглавлял организационный комитет Олимпиады. Он довольно хорошо проявил как медиаменеджер во главе «Газпроммедиа». Так что, если это будет господин Чернышенко, то можно полагать, что все будет хорошо», — сказал политолог.

Состав нового российского правительства премьер-министр Михаил Мишустин представил во вторник, 21 января. В состав кабинета вошли девять новых министров.