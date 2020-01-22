Украина откроет центры правовой помощи военным, права которых нарушают их командиры. Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает 22 января «Интерфакс-Украина»

Операция «могилизация»? Что ждет украинских призывников и военных весной 2020 года © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк заявил министр.

По его словам, речь идет о том, что военным не дают отпуск, не выплачивают деньги и не дают документы.

По этой причине открывается Центр правовой помощи военным в Одессе и планируется расширение таких центров по всей Украине.