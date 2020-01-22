«Ситуация с морально-психологическим состоянием в войсках остается контролируемой. Но иногда случаются ситуации, когда некоторые командиры своим отношением к подчиненным могут нарушать их права. Причем это не уголовные нарушения (хотя такие случаи есть, но их можно пересчитать), а больше административные, дисциплинарные», — заявил министр.
По его словам, речь идет о том, что военным не дают отпуск, не выплачивают деньги и не дают документы.
По этой причине открывается Центр правовой помощи военным в Одессе и планируется расширение таких центров по всей Украине.