Операция «могилизация»? Что ждет украинских призывников и военных весной 2020 года
Операция «могилизация»? Что ждет украинских призывников и военных весной 2020 года
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
«Ситуация с морально-психологическим состоянием в войсках остается контролируемой. Но иногда случаются ситуации, когда некоторые командиры своим отношением к подчиненным могут нарушать их права. Причем это не уголовные нарушения (хотя такие случаи есть, но их можно пересчитать), а больше административные, дисциплинарные», — заявил министр.

По его словам, речь идет о том, что военным не дают отпуск, не выплачивают деньги и не дают документы.

По этой причине открывается Центр правовой помощи военным в Одессе и планируется расширение таких центров по всей Украине.