Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в своем Telegram-канале 22 января сообщил, что премьер Алексей Гончарук лишится своего поста в начале февраля

«Прямо сейчас идёт размещение еврооблигаций Украины на 1,5 миллиарда евро. Это размещение бы не удалось, если

бы президент уволил премьер-министра Гончарука. Завершение сделки и перечисление средств в Минфин ожидается

на конец января. В первых числах, после отчёта, Гончарук будет уволен», — отметил Дубинский.

Самодержец и «самокатчик». Судьба Зеленского, Гончарука и всей Украины после кассетного скандала © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк Оксаны Маркаровой, первого заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой, заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив и других должностных лиц по экономическим вопросам перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

На записи Гончарук критикует президента за его непонимание экономических вопросов. Утечка спровоцировала скандал, в результате которого Гончарук написал заявление об отставке, однако президент не стал его увольнять.