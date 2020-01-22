«Прямо сейчас идёт размещение еврооблигаций Украины на 1,5 миллиарда евро. Это размещение бы не удалось, если
бы президент уволил премьер-министра Гончарука. Завершение сделки и перечисление средств в Минфин ожидается
на конец января. В первых числах, после отчёта, Гончарук будет уволен», — отметил Дубинский.
Напомним, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи, сделанные на совещании премьер-министра Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, первого заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой, заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив и других должностных лиц по экономическим вопросам перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.
На записи Гончарук критикует президента за его непонимание экономических вопросов. Утечка спровоцировала скандал, в результате которого Гончарук написал заявление об отставке, однако президент не стал его увольнять.