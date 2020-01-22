Известный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram объяснил родителям, чем опасно прикладывание грелки к животу ребенка

«При некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач», — отметил медик.

По словам Комаровского, «грелка на живот и мама противопоказаны друг другу».