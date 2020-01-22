«При некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач», — отметил медик.
По словам Комаровского, «грелка на живот и мама противопоказаны друг другу».
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Вопрос: ⠀ Можно ли ребенку на живот класть грелку, насколько она должна быть горячая и на какой период класть? ⠀ Ответ: ⠀ Ребят, смотрите, при некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, например, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач. Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Всё. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #грелка #живот #аппендицит