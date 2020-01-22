Владельцы киосков и других малых архитектурных форм, незаконно установленных на территории Киева, теперь смогут заранее узнать о намерении столичных властей снести их сооружение благодаря специальным информационным наклейкам. Об этом сообщила пресс-служба Департамента городского благоустройства КГГА в Facebook 21 января

В Киеве полсотни человек попали в больницу из-за отравления шаурмой © Joe / flickr

По замыслу чиновников, наклейка как предупредительное средство должно побудить владельца киоска к узакониванию его деятельности.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года в связи с массовыми отравлениями шаурмой в Киеве инспекторы Госпродпотребслужбы провели ряд проверок, в ходе которых установили, что ни у одного субъекта хозяйствования нет необходимых документов, что делает все киоски с шаурмой незаконными.

В связи с этим в октябре прошлого года на Центральном железнодорожном вокзале Киева были снесены все киоски с шаурмой и чебуреками.