«На каждый такой [подлежащий демонтажу] объект инспекторами КП "Киевблагоустройство" будет наклеена фирменная наклейка. Владельцы временных сооружений в течение суток должны предоставить разрешительную документацию, или данное здание будет демонтировано в ближайшее время», — говорится в сообщении.
По замыслу чиновников, наклейка как предупредительное средство должно побудить владельца киоска к узакониванию его деятельности.
Стоит отметить, что в сентябре 2019 года в связи с массовыми отравлениями шаурмой в Киеве инспекторы Госпродпотребслужбы провели ряд проверок, в ходе которых установили, что ни у одного субъекта хозяйствования нет необходимых документов, что делает все киоски с шаурмой незаконными.
В связи с этим в октябре прошлого года на Центральном железнодорожном вокзале Киева были снесены все киоски с шаурмой и чебуреками.