Львовские горняки готовы к радикальным действиям, если не будет погашена задолженность по зарплатам. Об этом 22 января сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

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