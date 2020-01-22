«Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда направило обращение на имя президента Украины, председателя Верховной Рады, премьер-министра, членов правительства в котором сообщает о своей готовности к радикальным действиям в случае непогашения зарплатной задолженности перед шатрами ГП «Львовуголь», — написал он.
Волынец отметил, что на 23 января планируется бессрочная акция протеста и перекрытие дороги международного значения Львов — Рава-Русская (в районе с. Добросин) с 10.00 до 13.00. Также общественный деятель напомнил, что лидеры Независимого профсоюза горняков Украины продолжают голодовку в здании Львовской ОГА.