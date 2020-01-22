На Парад Победы 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве, приглашены лидеры всех стран СНГ, Франции, Китая, КНДР, Индии и других.
«Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны. На данный момент мы рассматриваем приглашение и уровень нашего участия в данных мероприятиях», — сказал представитель британского посольства.
Ранее Джонсон заявил, что отношения между Россией и Великобританией не нормализуются до тех пор, пока РФ будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников. Москва неоднократно отвергала все обвинения в свой адрес.