Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Об этом представитель посольства Британии в Москве сообщил РИА Новости 21 января

Земан передумал и решил ехать на празднование 75-летия Победы в Москву © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны. На данный момент мы рассматриваем приглашение и уровень нашего участия в данных мероприятиях», — сказал представитель британского посольства.

Ранее Джонсон заявил, что отношения между Россией и Великобританией не нормализуются до тех пор, пока РФ будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников. Москва неоднократно отвергала все обвинения в свой адрес.