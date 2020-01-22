Миссионерский отдел Челябинской епархии РПЦ обеспокоен распространением в регионе псевдорелигиозного движения, пропагандирующего т.н. учение АллатРа, и вовлечением в него детей. Об этом говорится в заявлении, распространенном епархией, передает "Интерфакс" 21 января

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«Движение позиционирует себя как некий международный общественный проект, направленный не только на духовный рост человека, но и на решение глобальных (например, экологических) проблем, стоящих перед человечеством, которыми должны заниматься "воины света" — "гелиары", адепты нового движения», — говорится в заявлении.

Сам термин «АллатРа» — это придуманный неологизм, состоящий из имени древнеегипетского бога Ра и его якобы созидательной силы «аллат». Кроме этого, слово «аллат» в терминологии движения означает «божественное женское начало», пояснили в РПЦ.

По словам представителей епархии, первыми адептами психокульта становятся, как правило, женщины с неустроенной жизнью или нестабильной психикой. При этом, по их данным, существуют свидетельства того, что последователи культа занимаются извращенными сексуальными практиками, в которые вовлекаются совсем юные девушки.

Отмечается, что вовлечением в движение новых членов занимается «Аллатрушка» — структура, созданная в рамках культа.

В сообщении также отмечается, что «учение» неокульта включает в себя «исконные знания» о реинкарнациях, Шамбале, инопланетянах, якобы действующих в рамках движения, и других сомнительных духовных практиках.