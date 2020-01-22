Украинская певица София Ротару спела на юбилее Этери Карапетян, супруги миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна. Фото и видео с мероприятия выложили принимавшие в нем участие артисты в своих аккаунтах в соцсетях 22 января
Помимо Ротару, на вечере выступили запрещенные на Украине Николай Басков, Андрей Малахов и Филипп Киркоров. Последний даже забрался на сцену и снял себя на телефон в компании артистки.
Как писало издание «Комсомольская правда», София Ротару обычно соглашается выступать на днях рождения за €50 тыс.
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