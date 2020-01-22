Сын Ротару ответил Соседову, сравнившему певицу с кудахтающей курицей
Сын Ротару ответил Соседову, сравнившему певицу с кудахтающей курицей
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
Помимо Ротару, на вечере выступили запрещенные на Украине Николай Басков, Андрей Малахов и Филипп Киркоров. Последний даже забрался на сцену и снял себя на телефон в компании артистки.

Как писало издание «Комсомольская правда», София Ротару обычно соглашается выступать на днях рождения за €50 тыс. 