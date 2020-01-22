Это связано с решением Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО «Укрэнергозбут». Компания заявила, что данное решение считает неправомерным, а действия «Укрэнергозбута» и «Финансовой компании "Фин-Инвест"» — мошенничеством.
«"Укртрансгаз" обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку блокирование денежных средств и их незаконная растрата могут негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению прохождения отопительного сезона», — сказано в заявлении.
Там объяснили, что суд своим решением от 12 июля 2000 года обязал компанию поставить 305 млн куб. м природного газа потребителям «Укрэнергозбута».