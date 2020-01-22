Оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» сообщил о попытках завладения 2,3 млрд грн (около 6 млрд рублей) на счетах компании и возможном срыве отопительного сезона. Об этом вечером 21 января говорится на сайте компании

Марунич объяснил, почему «Укртрансгаз» летит в пропасть © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«"Укртрансгаз" обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку блокирование денежных средств и их незаконная растрата могут негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению прохождения отопительного сезона», — сказано в заявлении.

Там объяснили, что суд своим решением от 12 июля 2000 года обязал компанию поставить 305 млн куб. м природного газа потребителям «Укрэнергозбута».