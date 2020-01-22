Фальшивомонетчикам удалось скопировать ряд защитных элементов купюры: водяной знак в виде портрета Леси Украинки, защитная лента и другие. Но есть и отличия, благодаря которым можно выявить подделку.
На фальшивых купюрах, которые злоумышленники изготавливали под образец 2007 года, указан неправильный год выпуска — 2014-й. Специалисты Нацбанка также отмечают, что рельефность некоторых элементов печати не совпадает с напечатанным изображением. Кроме того, на поддельных банкнотах не имитирован эффект изменения цвета цифры «200» на лицевой стороне банкноты.
По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого изъять фальшивые деньги из оборота крайне сложно: когда поддельные деньги прекращают принимать в магазинах, фальшивомонетчики идут на рынки, где проверить подлинность купюры сложнее.