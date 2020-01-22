На Украине появился новый вид поддельных банкнот – фальшивые купюры номиналом 200 гривен практически невозможно отличить от настоящих. Об этом в среду, 22 января, сообщило издание «Укррудпром»

Фальшивомонетчикам удалось скопировать ряд защитных элементов купюры: водяной знак в виде портрета Леси Украинки, защитная лента и другие. Но есть и отличия, благодаря которым можно выявить подделку.

В Киеве полицейские поймали интернациональную группу фальшивомонетчиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого изъять фальшивые деньги из оборота крайне сложно: когда поддельные деньги прекращают принимать в магазинах, фальшивомонетчики идут на рынки, где проверить подлинность купюры сложнее.