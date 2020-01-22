Если на Украине будет принят новый законопроект Минкульта и уполномоченному по дезинформации не понравится новость или сообщение в эфире, он сможет потребовать от редакции снять новость или опровергнуть сообщение. Об этом рассказал главред агентства «Украинские новости» Денис Иванеско в ходе пресс-конференции в Киеве 21 января

Медиаэксперт: Сталинские времена – это свобода по сравнению с законом о дезинформации в Украине © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«И сколько исков может выдержать редакция, непонятно. Так можно обанкротить СМИ или сделать его более лояльным к власти», — сказал Иванеско.

По его мнению, первыми под ударом окажутся журналисты-расследователи, так как добытые ими важные данные о каком-нибудь высокопоставленном лице могут быть признаны дезинформацией.

Тревожит специалиста и то, что журналисты по законопроекту разделятся на два сорта — профессиональных и непрофессиональных. Профессионалами будут считаться члены Ассоциации профессиональных журналистов.

Он считает, что члены ассоциации будут лояльны к власти, поскольку согласятся добровольно пройти все процедуры по сертификации и лицензированию, а «простые» журналисты будут приравнены к обычным гражданам и по сути будут лишены такой защиты.