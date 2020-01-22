Редакция, продолжил эксперт, может ослушаться уполномоченного, но тогда он пойдет в суд, и редакция будет вынуждена тратить деньги на адвокатов и оплачивать судебный сбор, то есть на редколлегию, таким образом, будет осуществляться финансовое давление.
«И сколько исков может выдержать редакция, непонятно. Так можно обанкротить СМИ или сделать его более лояльным к власти», — сказал Иванеско.
По его мнению, первыми под ударом окажутся журналисты-расследователи, так как добытые ими важные данные о каком-нибудь высокопоставленном лице могут быть признаны дезинформацией.
Тревожит специалиста и то, что журналисты по законопроекту разделятся на два сорта — профессиональных и непрофессиональных. Профессионалами будут считаться члены Ассоциации профессиональных журналистов.
Он считает, что члены ассоциации будут лояльны к власти, поскольку согласятся добровольно пройти все процедуры по сертификации и лицензированию, а «простые» журналисты будут приравнены к обычным гражданам и по сути будут лишены такой защиты.