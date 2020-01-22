«Из <…> Сивохи сейчас будут делать "своего" для Донбасса… Сивоху в будущем могут назначить главой переговорной группы по Донбассу, и его готовят как первого человека команды президента, который поедет на ту территорию как официальный представитель Украины», — говорится в сообщении.
По данным dialog.ua, источники в республиках Донбасса сообщили, что Сивохо может обсудить в ходе готовящегося визита новые участки разведения сил и, возможно, снятие экономической блокады с региона.
Кроме того, некоторые представители ЛДНР заявили, что в ходе визита советник главы СНБО может встретиться с Пушилиным.
Сивохо известен своими миротворческими предложениями по реинтеграции Донбасса. После ряда соответствующих заявлений на Украине его заподозрили в пророссийских взглядах. В декабре 2019 года петиция «О немедленном увольнении советника секретаря СНБО Сергея Сивохо как коллаборанта и предателя», размещенная на сайте президента Украины, набрала больше 10 тысяч подписей.