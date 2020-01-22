Советник главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо в феврале может отправиться в республики Донбасса и встретиться с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источники в Офисе президента Украины

Сивохо отбирает у Медведчука образ миротворца — Тука © скриншот с видео "Громадське Телебачення" сообщении.

По данным dialog.ua, источники в республиках Донбасса сообщили, что Сивохо может обсудить в ходе готовящегося визита новые участки разведения сил и, возможно, снятие экономической блокады с региона.

Кроме того, некоторые представители ЛДНР заявили, что в ходе визита советник главы СНБО может встретиться с Пушилиным.

Сивохо известен своими миротворческими предложениями по реинтеграции Донбасса. После ряда соответствующих заявлений на Украине его заподозрили в пророссийских взглядах. В декабре 2019 года петиция «О немедленном увольнении советника секретаря СНБО Сергея Сивохо как коллаборанта и предателя», размещенная на сайте президента Украины, набрала больше 10 тысяч подписей.