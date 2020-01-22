«Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн единовременно и 7% дохода ежегодно», — написал Гончарук.
Премьер отметил, что победитель конкурса также вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру.
ООО «Рисоил-Херсон» (консорциум «Петро Ойл энд Кемикалс» и AT Risoil, Грузия, Швейцария) занимается вопросами насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря, а также продажей, хранением и переработкой растительных масел и масличных культур в контейнерах. Входит в топ-20 экспортеров зерновых Украины.