«Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн единовременно и 7% дохода ежегодно», — написал Гончарук.

Премьер отметил, что победитель конкурса также вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру.

С особым цинизмом. Как Украина убила порт Херсон
С особым цинизмом. Как Украина убила порт Херсон
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ООО «Рисоил-Херсон» (консорциум «Петро Ойл энд Кемикалс» и AT Risoil, Грузия, Швейцария) занимается вопросами насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря, а также продажей, хранением и переработкой растительных масел и масличных культур в контейнерах. Входит в топ-20 экспортеров зерновых Украины.