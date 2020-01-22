Компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского порта и инвестирует в него около 300 миллионов гривен. Об этом во вторник, 21 января, на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

«Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн единовременно и 7% дохода ежегодно», — написал Гончарук. Премьер отметил, что победитель конкурса также вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру. С особым цинизмом. Как Украина убила порт Херсон © commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy