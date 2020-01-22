Транзит норвежской нефти через Литву слишком дорого обойдется для Белоруссии. Об этом 22 января в комментарии Sputnik Литва заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

«Были хищения». Безпалько пояснил, почему Латвия не сможет поставлять нефть в Белоруссию © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

По словам Юшкова, норвежская нефть обойдется Минску гораздо дороже, чем российская, так как покупать ее придется по мировым ценам. Россия же готова предоставить белорусам скидку в десять долларов с каждого барреля.

«Во-вторых, белорусы заплатят за перевалку в Клайпеде… В этом плане Литва может радоваться, потому что она получит деньги за перевалку, за поставку нефти по железной дороге. Но тем не менее вопрос в том, какие объемы и на какой срок эта схема будет продолжаться», — сказал эксперт.

Юшков добавил, что российская нефть по мировым ценам все равно будет выгоднее, чем по мировым ценам любого другого поставщика.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет покупать у России лишь 30-40% от необходимого объема нефти.